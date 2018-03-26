Минулої доби на Донбасі загинув український військовослужбовець, ще одного - травмовано

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі загинув один український військовослужбовець, ще один отримав бойову травму. Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.

“Внаслідок обстрілу з боку російських окупаційних військ на Донецькому напрямку загинув один наш захисник України 1995 року народження. Ще один військовослужбовець внаслідок ворожих обстрілів отримав бойове травмування. Його доставили до військового мобільного госпіталю. Стан здоров’я задовільний”, — повідомив Гуцуляк.

Як уточнив він, загалом, минулої доби, бойовики здійснили 44 обстріли, 36 із яких — прицільні. При цьому, попри збільшення кількості ворожих обстрілів ситуація в районі проведення АТО перебуває під контролем наших захисників.

Нагадаємо, за час проведення антитерористичної операції загинули 212 нацвардійців, ще близько 800 зазнали поранень.

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