За прошедшие сутки на Донбассе ранены два бойца Объединенных сил
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. За прошедшие сутки в результате обстрелов боевиками украинских позиций получили ранения двое военных. Об этом сегодня во время брифинга в Киеве сообщил пресс-секретарь министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.
"В целом за прошедшие сутки российско-оккупационные войска осуществили 14 вооруженных провокаций, при этом выпустили всего около 20 мин калибров 120 и 82 мм... В результате боевых действий за прошедшие сутки двое украинских защитников получили ранения различной степени. Наших героев эвакуированы в медицинские учреждения, где наши военные получают квалифицированную лечебно-сестринскую помощь", - сказал Гуцуляк.
По его словам, украинские военные семь раз были вынуждены открывать огонь с штатного пехотного вооружения.
При этом, как отметил Гуцуляк, с начала текущих суток на Донбассе зафиксирован один обстрел боевиками позиций украинских военных.
"С начала этого периода по состоянию на 12:00 со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 прицельный обстрел на луганском направлении... Потерь в результате боевых действий с начала текущих суток в подразделениях Объединенных сил нет", - сказал Гуцуляк.
По его словам, сегодня с 7:50, около получаса, противник вел огонь по направлению оккупированного села Логвиново по нашим защитникам Луганского. При этом противник выпустил 10 мин калибра 120 мм, что являются запрещенными к применению минскими соглашениями. Также противник вел активные обстрелы из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
"Защитники Украины подавили вражескую активность адекватным ответным огнем из штатного пехотного вооружения, не нарушая минских договоренностей", - отметил Гуцуляк.
Напомним, СБУ и Нацполиция, которые были привлечены к ООС, блокировали канал поставки и изъяли 5 тонн вооружения в Луганской области, которое хотели продать в центральных регионах Украины.