Минулої доби на Донбасі поранено двох бійців Об'єднаних сил

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Минулої доби внаслідок обстрілів бойовиками українських позицій отримали поранення двоє військових. Про це сьогодні під час брифінгу у Києві повідомив речник міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк, передає кореспондент УНН.

"Загалом протягом минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили 14 збройних провокацій, при цьому випустили загалом близько 20 мін калібрів 120 та 82 мм… Внаслідок бойових дій протягом минулої доби двоє українських захисників отримали поранення різних ступенів. Наших героїв евакуйовано до медичних закладів, де наші військові отримують кваліфіковану лікарсько-сестринську допомогу", - сказав Гуцуляк.

За його словами, українські військові сім разів були змушені відкривати вогонь у відповідь із штатного піхотного озброєння.

При цьому, як зазначив Гуцуляк, з початку поточної доби на Донбасі зафіксовано один обстріл бойовиками позицій українських військових. 

"З початку цієї доби станом на 12:00 з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 прицільний обстріл на луганському напрямку… Втрат внаслідок бойових дій від початку поточної доби у підрозділах Об’єднаних сил немає", - сказав Гуцуляк.

За його словами, сьогодні з 7:50, близько півгодини, ворог вів вогонь з напрямку окупованого села Логвинове по наших оборонцях Луганського. При цьому противник випустив 10 мін калібру 120 мм, що є забороненими до застосування мінськими угодами. Також противник вів активні обстріли з гранатометів та великокаліберних кулеметів.

"Захисники України придушили ворожу активність адекватним вогнем у відповідь зі штатного піхотного озброєння, не порушуючи Мінських домовленостей", - зазначив Гуцуляк.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція, які були залучені до ООС, блокували канал постачання та вилучили 5 тонн озброєння на Луганщині, яке хотіли продати у центральних регіонах України.

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