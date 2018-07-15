За прошедшие сутки через КПВВ на Донбассе последовало 5,5 тыс. автомобилей

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/50; "Марьинка" - 0/40; "Новотроицкое" - 5/40; "Гнутово" - 15/15.

Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 23 раза нарушали режим прекращения огня, в том числе 1 раз с запрещенного минского договоренностям 120-мм миномета.

В результате вражеского огня были ранены двое наших защитников.