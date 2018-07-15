Минулої доби через КПВВ на Донбасі прослідувало 5,5 тис. автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. Минулої доби через КПВВ в районі проведення операції Об’єднаних сил загалом прослідувало 40,8 тисячі осіб та 5,5 тисячі транспортних засобів. Про це повідомляє прес-служба ООС, передає УНН.
У контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 0/50; “Мар’їнка” — 0/40; “Новотроїцьке” — 5/40; “Гнутове” — 15/15.
Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 23 рази порушували режим припинення вогню, в тому числі 1 раз із забороненого Мінськими домовленостями 120-мм міномету.
Унаслідок ворожого вогню було поранено двох наших захисників.