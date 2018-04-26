За прошедшие сутки боевики совершили 76 обстрелов позиций сил АТО

$41.190.15
45.550.30
ukru
Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары
14:36 • 18498 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 43275 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 58622 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
10:30 • 85289 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 128561 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 97176 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 131735 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 186202 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 280824 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 203510 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
3м/с
74%
Популярные новости

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 131439 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 122790 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

7 апреля, 09:27 • 104172 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 136573 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 82900 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 83022 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 136690 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 392998 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 353443 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 438132 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

15:32 • 5230 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 6808 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 19202 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 30090 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 36172 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

За прошедшие сутки боевики совершили 76 обстрелов позиций сил АТО

Киев • УНН

 • 10062 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” совершили 76 обстрелов опорных пунктов Вооруженных сил Украины. В результате вражеского огня восемь военнослужащих ВСУ получили ранения, еще трое — получили боевые травмирования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

За прошедшие сутки боевики совершили 76 обстрелов позиций сил АТО

Боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” совершили 76 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, применив при этом вооружение запрещенное Минскими договоренностями.

“В частности, на Луганском направлении с реактивных систем залпового огня, а также 152 мм артиллерии, минометов калибра 120 мм и вооружения танка агрессор обстрелял наши укрепления вблизи Новолуганское. Также 152 мм артиллерию и 82 мм минометы противник применил вблизи Светлодарска, 122 мм артиллерийские системы, 120 и 82 мм минометы и вооружения БМП — под Луганским и Новгородским, 122 мм артиллерию — в районе Зайцевого, а 120 и 82 мм минометы — неподалеку Троицкого. Кроме этого, по защитникам Новозвановка огонь велся с 120 мм минометов, БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, под Новоселовка — из танка, минометов калибра 82 мм, гранатометов и вооружения БМП, а также из стрелкового оружия — в районе Малинового”, — говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

Отмечается, что на Донецком направлении из запрещенных 120 мм минометов и гранатометов обстреляны защитники Верхнеторецком, Шахты “Бутовка”, Водяного и Гнутово. Также из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия сепаратисты открывали огонь по защитникам Авдеевки, из вооружения БМП — под Талаковка, Богдановкой и вблизи Шахты “Бутовка”, из гранатометов — около Каменки, из крупнокалиберных пулеметов — вблизи Павлополь, Гнутово, Славного, Красногоровка, Невельского, Верхнеторецком и Песков, а с стрелкового оружия — по защитникам Широкино, Лебединского, Гнутово и Пищевика. Кроме этого, в районе Талаковка и Гнутово — боевики применили противотанковый ракетный комплекс.

Вследствие вражеского огня восемь военнослужащих ВСУ получили ранения, еще трое — получили боевые травмирования. Пострадавших воинов оперативно доставлены в лечебные учреждения и оказана медицинская помощь.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$64.77
Bitcoin
$79,048.80
S&P 500
$5,080.28
Tesla
$232.91
Газ TTF
$37.20
Золото
$3,014.66
Ethereum
$1,574.63