За прошедшие сутки боевики совершили 76 обстрелов позиций сил АТО

Боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” совершили 76 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, применив при этом вооружение запрещенное Минскими договоренностями.

“В частности, на Луганском направлении с реактивных систем залпового огня, а также 152 мм артиллерии, минометов калибра 120 мм и вооружения танка агрессор обстрелял наши укрепления вблизи Новолуганское. Также 152 мм артиллерию и 82 мм минометы противник применил вблизи Светлодарска, 122 мм артиллерийские системы, 120 и 82 мм минометы и вооружения БМП — под Луганским и Новгородским, 122 мм артиллерию — в районе Зайцевого, а 120 и 82 мм минометы — неподалеку Троицкого. Кроме этого, по защитникам Новозвановка огонь велся с 120 мм минометов, БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, под Новоселовка — из танка, минометов калибра 82 мм, гранатометов и вооружения БМП, а также из стрелкового оружия — в районе Малинового”, — говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

Отмечается, что на Донецком направлении из запрещенных 120 мм минометов и гранатометов обстреляны защитники Верхнеторецком, Шахты “Бутовка”, Водяного и Гнутово. Также из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия сепаратисты открывали огонь по защитникам Авдеевки, из вооружения БМП — под Талаковка, Богдановкой и вблизи Шахты “Бутовка”, из гранатометов — около Каменки, из крупнокалиберных пулеметов — вблизи Павлополь, Гнутово, Славного, Красногоровка, Невельского, Верхнеторецком и Песков, а с стрелкового оружия — по защитникам Широкино, Лебединского, Гнутово и Пищевика. Кроме этого, в районе Талаковка и Гнутово — боевики применили противотанковый ракетный комплекс.

Вследствие вражеского огня восемь военнослужащих ВСУ получили ранения, еще трое — получили боевые травмирования. Пострадавших воинов оперативно доставлены в лечебные учреждения и оказана медицинская помощь.