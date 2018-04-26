Минулої доби бойовики здійснили 76 обстрілів позицій сил АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Протягом минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” здійснили 76 обстрілів опорних пунктів Збройних сил України. Унаслідок ворожого вогню вісім військовослужбовців ЗСУ зазнали поранення, ще троє - отримали бойове травмування. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
Бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” здійснили 76 обстрілів позицій Збройних сил України, застосувавши при цьому озброєння заборонене Мінськими домовленостями.
“Зокрема на Луганському напрямку із реактивних систем залпового вогню, а також 152 мм артилерії, мінометів калібру 120 мм та озброєння танку агресор обстріляв наші укріплення поблизу Новолуганського. Також 152 мм артилерію та 82 мм міномети противник застосував поблизу Світлодарська, 122 мм артилерійські системи, 120 і 82 мм міномети та озброєння БМП — під Луганським та Новгородським, 122 мм артилерію — в районі Зайцевого, а 120 та 82 мм міномети — неподалік Троїцького. Крім цього, по оборонцях Новозванівки вогонь вівся із 120 мм мінометів, БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів, під Новоселівкою — з танку, мінометів калібру 82 мм, гранатометів та озброєння БМП, а також зі стрілецької зброї — в районі Малинового”, — йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО.
Зазначається, що на Донецькому напрямку із заборонених 120 мм мінометів та гранатометів обстріляні оборонці Верхньоторецького, Шахти “Бутівка”, Водяного та Гнутового. Також з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї сепаратисти відкривали вогонь по захисниках Авдіївки, з озброєння БМП — під Талаківкою, Богданівкою і поблизу Шахти “Бутівка”, з гранатометів — біля Кам’янки, з великокаліберних кулеметів — поблизу Павлополя, Гнутового, Славного, Красногорівки, Невельського, Верхньоторецького та Пісків, а з стрілецької зброї — по оборонцях Широкиного, Лебединського, Гнутового та Пищевика. Крім цього, в районі Талаківки та Гнутового — бойовики застосували протитанковий ракетний комплекс.
Внаслідок ворожого вогню вісім військовослужбовців ЗСУ зазнали поранення, ще троє - отримали бойове травмування. Постраждалих воїнів оперативно доправлено до лікувальних закладів та надано медичну допомогу.