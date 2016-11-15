За прошедшие сутки боевики из минометов обстреляли позиции ВСУ в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. За прошедшие сутки российско-террористические войска девять раз нарушали режим прекращения огня, в частности, наибольшая активность боевиков наблюдалась в районе села Крымское. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Луганской ОГА.
По данным ведомства, уже несколько дней подряд наибольшая активность боевиков фиксируется в районе села Крымское Новоайдарского района. Позиции сил АТО обстреляли 5 раз из минометов 120-го и 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В частности, дважды с применением минометов 82-го калибра, гранатометов и стрелкового оружия противник бил в направлении села Новоалександровка Попаснянского района.
Также нарушения режима тишины зафиксировали возле села Лопаскино Новоайдарского района. По украинским защитникам велся прицельный огонь из гранатометов различных типов.
Напомним, боевики снова обстреляли контрольный пост "Марьинка".