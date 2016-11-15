Минулої доби бойовики з мінометів обстріляли позиції ЗСУ на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Протягом минулої доби російсько-терористичні війська дев'ять разів порушували режим припинення вогню, зокрема, найбільша активність бойовиків спостерігалась в районі села Кримське. Про це УНН повідомили у прес-службі Луганської ОДА.
За даними відомства, вже декілька днів поспіль найбільша активність бойовиків фіксується в районі села Кримське Новоайдарського району. Позиції сил АТО обстріляні 5 разів з мінометів 120-го та 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Зокрема, двічі із застосуванням мінометів 82-го калібру, гранатометів та стрілецької зброї противник бив у напрямку села Новоолександрівка Попасянського району.
Також порушення режиму тиші зафіксовано неподалік села Лопаскине Новоайдарського району. По українським захисникам вівся прицільний вогонь із гранатометів різних типів.
Нагадаємо, бойовики знову обстріляли контрольний пост “Мар’їнка”.