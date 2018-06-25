Вчера боевики выпустили более 150 снарядов по позициям ООС

"Всего за прошлые сутки зафиксировано 22 прицельных обстрелы наших оборонительных укреплений со стороны российско-оккупационных войск, почти половина из которых - с запрещенного минскими договоренностями вооружения. Противник выпустил по защитникам Украины 40 артиллерийских снарядов 152-го и 111 снарядов 122-го калибров, 30 мин 120 го и 55 мин 82-го калибров. Кроме того, оккупанты вели огонь из танка и БМП ", - сказал Праута.



По его словам, с целью недопущения продвижения противника в сторону наших позиций и подавления огневых точек врага, военнослужащие Объединенных сил 10 раз открывали огонь.



"Это позволило украинским защитникам надежно удерживать позиции", - отметил Праута.



Напомним, за минувшие сутки в результате обстрелов и боевых действий 1 украинский военный погиб, 4 получили ранения. Их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.



Как повидомялв УНН, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 22 раза нарушали режим прекращения огня.