Минулої доби бойовики випустили понад 150 снарядів по позиціях ООС

"Загалом минулої доби зафіксовано 22 прицільних обстріли наших оборонних укріплень з боку російсько-окупаційних військ, майже половина з яких — із забороненого мінськими домовленостями озброєння. Противник випустив по захисниках України 40 артилерійських снарядів 152-го та 111 снарядів 122-го калібрів, 30 мін 120-го та 55 мін 82-го калібрів. Окрім того, окупанти вели вогонь з танку та БМП", - сказав Праута.



За його словами, з метою недопущення просування противника в бік наших позицій та придушення вогневих точок ворога, військовослужбовці Об’єднаних сил 10 разів відкривали вогонь у відповідь.



"Це дозволило українським захисникам надійно утримувати позиції", - зазначив Праута.



Нагадаємо, минулої доби внаслідок обстрілів і бойових дій 1 український військовий загинув, 4 отримали поранення. Їхній стан лікарі оцінюють як задовільний.



Як повідомялв УНН, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 22 рази порушували режим припинення вогню.