За прошедшие сутки боевики 9 раз нарушали режим тишины в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. За прошедшие сутки и после полуночи боевики девять раз нарушали режим тишины. Об этом сообщил заместитель главы облгосадминистрации Юрий Клименко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Луганской ОГА.
В частности, по позициям украинских военнослужащих вблизи сел Новоалександровка и Новозвановка Попаснянского района боевики шесть раз применяли гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
А в направлении села Лобачево Новоайдарского района российско-террористические войска дважды били из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.
Напомним, боевики провели короткую серию обстрелов в новогоднюю ночь в Станице Луганской.