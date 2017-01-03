Минулої доби бойовики 9 разів порушували режим тиші на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Протягом минулої доби та після півночі бойовики дев’ять разів порушував режим тиші. Про це повідомив заступник голови облдержадміністрації Юрій Клименко, передає УНН з посиланням на прес-службу Луганської ОДА.
Зокрема, по позиціям українських військовослужбовців поблизу сіл Новоолександрівка та Новозванівка Попаснянського району бойовики шість разів застосовували гранатомети різних типів, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
А у напрямку села Лобачеве Новоайдарського району російсько-терористичні війська двічі били з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї.
Нагадаємо, бойовики провели коротку серію обстрілів в новорічну ніч в Станиці Луганській.