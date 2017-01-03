Минулої доби бойовики 9 разів порушували режим тиші на Луганщині

Зокрема, по позиціям українських військовослужбовців поблизу сіл Новоолександрівка та Новозванівка Попаснянського району бойовики шість разів застосовували гранатомети різних типів, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

А у напрямку села Лобачеве Новоайдарського району російсько-терористичні війська двічі били з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї.

Нагадаємо, бойовики провели коротку серію обстрілів в новорічну ніч в Станиці Луганській.