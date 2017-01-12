За минувшие сутки боевики 27 раз нарушали режим тишины на мариупольском направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Больше всего обстрелов, традиционно, за минувшие сутки было на мариупольском направлении. Здесь боевики 27 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом во время брифинга заявил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении состоялось 27 вражеских обстрелов, три из них - из тяжелого вооружения", - сообщил он.
Наибольшая активность противника на мариупольском направлении вчера была зафиксирована в районе Марьинки-Красногоровки.
Боевики активизировались там под вечер, проведя массированные минометные обстрелы. По подсчетам Генштаба, в сторону наших позиций силы оккупанта выпустили более 130 минометных мин. Один вражеский снаряд разорвался вблизи пятиэтажного дома в Красногоровке, в результате чего осколочное ранение получил один из местных жителей. Мужчина был госпитализирован в больницу Курахово.
На участке фронта от Павлополя до Широкино тяжелое вооружение врагом не применялось. Впрочем, как и раньше, на этих рубежах боевики нарушали режим тишины в течение всех суток.
Спокойным остается и в дальнейшем район Докучаевска, а также участок фронта от Богдановки до Чермалыка.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки активность боевиков в зоне проведения АТО выросла.