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Минулої доби бойовики 27 разів порушували режим тиші на маріупольському напрямку

Минулої доби бойовики 27 разів порушували режим тиші на маріупольському напрямку

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Найбільше обстрілів, традиційно, минулої доби відбулося на маріупольському напрямку. Тут бойовики 27 разів порушили режим припинення вогню. Про це під час брифінгу заявив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

“Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку відбулося 27 ворожих обстрілів, три з них — з важкого озброєння”, — повідомив він.

Найбільша активність противника на Маріупольському напрямку вчора була зафіксована у районі Мар’їнки-Красногорівки.

Бойовики активізувалися там під вечір, провівши масовані мінометні обстріли. За підрахунками Генштабу, у бік наших позицій сили окупанта випустили більше 130 мінометних мін. Один ворожий снаряд розірвався поблизу п’ятиповерхового будинку у Красногорівці, в результаті чого осколкове поранення отримав один з місцевих жителів. Чоловіка було госпіталізовано до лікарні Курахового.

На ділянці фронту від Павлополя до Широкиного важкого озброєння ворогом не застосовувалося. Втім, як і раніше, на цих рубежах бойовики порушували режим тиші впродовж всієї доби.

Спокійним залишається й надалі район Докучаєвська, а також ділянка фронту від Богданівки до Чермалика.

Як передавав УНН, минулої доби активність бойовиків в зоні проведення АТО зросла.

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