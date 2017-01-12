Минулої доби бойовики 27 разів порушували режим тиші на маріупольському напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Найбільше обстрілів, традиційно, минулої доби відбулося на маріупольському напрямку. Тут бойовики 27 разів порушили режим припинення вогню. Про це під час брифінгу заявив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку відбулося 27 ворожих обстрілів, три з них — з важкого озброєння”, — повідомив він.
Найбільша активність противника на Маріупольському напрямку вчора була зафіксована у районі Мар’їнки-Красногорівки.
Бойовики активізувалися там під вечір, провівши масовані мінометні обстріли. За підрахунками Генштабу, у бік наших позицій сили окупанта випустили більше 130 мінометних мін. Один ворожий снаряд розірвався поблизу п’ятиповерхового будинку у Красногорівці, в результаті чого осколкове поранення отримав один з місцевих жителів. Чоловіка було госпіталізовано до лікарні Курахового.
На ділянці фронту від Павлополя до Широкиного важкого озброєння ворогом не застосовувалося. Втім, як і раніше, на цих рубежах бойовики порушували режим тиші впродовж всієї доби.
Спокійним залишається й надалі район Докучаєвська, а також ділянка фронту від Богданівки до Чермалика.
Як передавав УНН, минулої доби активність бойовиків в зоні проведення АТО зросла.