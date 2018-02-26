На прошлой неделе Украина потребила почти в пять раз больше угля
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Украина на прошлой неделе ускорила потребления угля. Так, запасы уменьшились на 12,2 тысячи тонн, что в 4,7 раза больше по сравнению с предыдущей неделей. Об этом свидетельствуют статистические данные Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, передает УНН.
В частности, по состоянию на 26 февраля 2018 года на ТЭС и ТЭЦ Украины хранится 1 млн 713,6 тысяч тонн угля газовой и антрацитовой групп. При этом, по состоянию на 19 февраля запасы угля составляли 1 млн 725,8 тысяч тонн. Таким образом запасы уменьшились на 12,2 тысячи тонн или 0,7%.
Обратим внимание, за предыдущую неделю динамика уменьшения запасов была меньше. В частности за период с 12 по 19 февраля запасы уменьшились на 2,6 тысяч тонн. Таким образом Украина на прошлой неделе использовала в 4,7 раз больше угля.
Напомним, из-за морозов Украина увеличила отбор газа из подземных хранилищ на 7% до 101 млн куб. м в сутки.