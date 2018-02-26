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Минулого тижня Україна спожила майже у п'ять разів більше вугілля

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Україна минулого тижня прискорила споживання вугілля. Так, запаси зменшилися на 12,2 тисячі тонн, що у 4,7 разів більше у порівнянні з попереднім тижнем. Про це свідчать статистичні дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, передає УНН.

Зокрема, станом на 26 лютого 2018 року на ТЕС та ТЕЦ України зберігається 1 млн 713,6 тисяч тонн вугілля газової та антрацитової груп. При цьому, станом на 19 лютого запаси вугілля складали 1 млн 725,8 тисяч тонн. Таким чином запаси зменшились на 12,2 тисячі тонн або 0,7%.

Звернемо увагу, за попередній тиждень динаміка зменшення запасів була меншою. Зокрема за період з 12 по 19 лютого запаси зменшились на 2,6 тисяч тонн. Таким чином Україна минулого тижня спожила в 4,7 разів більше вугілля.

Нагадаємо, через морози Україна збільшила відбір газу з підземних сховищ на 7% до 101 млн куб. м на добу.

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