Минулого тижня Україна спожила майже у п'ять разів більше вугілля
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Україна минулого тижня прискорила споживання вугілля. Так, запаси зменшилися на 12,2 тисячі тонн, що у 4,7 разів більше у порівнянні з попереднім тижнем. Про це свідчать статистичні дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, передає УНН.
Зокрема, станом на 26 лютого 2018 року на ТЕС та ТЕЦ України зберігається 1 млн 713,6 тисяч тонн вугілля газової та антрацитової груп. При цьому, станом на 19 лютого запаси вугілля складали 1 млн 725,8 тисяч тонн. Таким чином запаси зменшились на 12,2 тисячі тонн або 0,7%.
Звернемо увагу, за попередній тиждень динаміка зменшення запасів була меншою. Зокрема за період з 12 по 19 лютого запаси зменшились на 2,6 тисяч тонн. Таким чином Україна минулого тижня спожила в 4,7 разів більше вугілля.
Нагадаємо, через морози Україна збільшила відбір газу з підземних сховищ на 7% до 101 млн куб. м на добу.