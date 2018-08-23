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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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На прошлой неделе на Донбассе ОБСЕ зафиксировало более 6 тыс. нарушений

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 августа. УНН. На прошлой неделе специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала более 6 тыс. нарушений режима прекращения огня на Донбассе. Об этом сказал на брифинге первый заместитель председателя Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ Александр Хуг, передает УНН.

На прошлой неделе на Донбассе ОБСЕ зафиксировало более 6 тыс. нарушений

"На прошлой неделе мы стали свидетелями более 6 тысяч нарушений режима прекращения огня", - сказал Хуг.

По его словам, более 30% зафиксированных СММ ОБСЕ нарушений режима прекращения огня произошли в треугольнике Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт, почти 20% - в районах к востоку и северо-востоку от Мариуполя, около 16% в северной и западной окраинах Горловки, примерно 12% - в районе Попасная, Первомайск, Золотое и около 12% - в районах к югу и юго-востоку от Светлодарска.

Как сообщал УНН, Хуг показал семь вражеских "Градов" вблизи линии соприкосновения в Донбассе.

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