На прошлой неделе на Донбассе ОБСЕ зафиксировало более 6 тыс. нарушений

"На прошлой неделе мы стали свидетелями более 6 тысяч нарушений режима прекращения огня", - сказал Хуг.



По его словам, более 30% зафиксированных СММ ОБСЕ нарушений режима прекращения огня произошли в треугольнике Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт, почти 20% - в районах к востоку и северо-востоку от Мариуполя, около 16% в северной и западной окраинах Горловки, примерно 12% - в районе Попасная, Первомайск, Золотое и около 12% - в районах к югу и юго-востоку от Светлодарска.



Как сообщал УНН, Хуг показал семь вражеских "Градов" вблизи линии соприкосновения в Донбассе.