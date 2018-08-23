Минулого тижня на Донбасі ОБСЄ зафіксувало понад 6 тисяч порушень
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Минулого тижня спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала понад 6 тисяч порушень режиму припинення вогню на Донбасі. Про це сьогодні сказав на брифінгу перший заступник голови Спеціальної Моніторингової Місії ОБСЄ Александр Хуг, передає УНН.
"Минулого тижня ми стали свідками понад 6 тисяч порушень режиму припинення вогню", - сказав Хуг.
За його словами, понад 30% зафіксованих СММ ОБСЄ порушень режиму припинення вогню стались у трикутнику Авдіївка-Ясинувата-Донецький аеропорт, майже 20% - в районах на схід і північний схід Маріуполя, близько 16% на північній та західній околицях Горлівки, приблизно 12% - в районі Попасна, Первомайськ, Золоте і близько 12% - в районах на південь і південний схід від Світлодарська.
Як повідомляв УНН, Хуг показав сім ворожих "Градів" поблизу лінії зіткнення на Донбасі.