В прошлом году в украинских аэропортах было выдано 20 тыс. "быстрых виз"

"Одной из главных задач консульской службы является вопрос об упрощении поездок граждан Украины за границу и организация надлежащих процедур поездок иностранцев в Украину. Среди основных мероприятий, которые мы провели в последнее время, такие: с апреля 2017 года мы значительно расширили перечень государств, граждане которых могут оформить визы по прибытию в Украину", - сказал он.

По словам представителя консульской службы, в прошлом году в Украине было введено оформления таких виз в трех консульских пунктах, действующих в "Борисполе", "Жулянах" и в Одессе.

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"Теперь такую ​​возможность получили граждане 33 государств, наши консульские пункты работают в круглосуточном режиме, визы оформляются одноразовые для путешествий с деловой или туристической целью сроком на 15 дней. По итогам 2017 года в 3 аэропортах было оформлении около 20 тыс. виз", - отметил Васильев.

Он сообщил для сравнения, что всеми украинскими консульствами за рубежом в 2017 году было выдано около 90 тыс. виз, то есть в аэропортах, по его словам, сейчас оформляется действительно значительное количество.