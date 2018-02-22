Минулого року в українських аеропортах було видано 20 тис. “швидких віз”
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Минулого року в трьох консульських пунктах України, що діють у “Борисполі”, “Жулянах” та в Одесі, було оформлено 20 тисяч віз для іноземців. Про це під час прес-конференції в Києві повідомив заступник директора департаменту консульської служби України Дмитро Васильєв, передає УНН.
“Одним з головних завдань консульської служби є питання щодо спрощення поїздок громадян України за кордон і організація належних процедур щодо поїздок іноземців в Україну. Серед основних заходів, які ми здійснили протягом останнього часу, такі: з квітня 2017 року ми значно розширили перелік держав, громадяни яких можуть оформити візи по прибуттю в Україну”, — сказав він.
За словами представника консульської служби, минулого року в Україні було запроваджено оформлення таких віз в трьох консульських пунктах, що діють у “Борисполі”, “Жулянах” та в Одесі.
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“Тепер таку можливість отримали громадяни 33 держав, наші консульські пункти працюють у цілодобовому режимі, візи оформлюються одноразові для подорожей з діловою або туристичною метою, строком на 15 днів. За підсумками 2017 року в 3 аеропортах було оформленно близько 20 тис. віз”, — наголосив Васильєв.
Він повідомив для порівняння, що всіма українськими консульствами за кордоном у 2017 році було видано близько 90 тис. віз, тобто в аеропортах, за його словами, наразі оформлюється дійсно значна кількість.