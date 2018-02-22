Минулого року в українських аеропортах було видано 20 тис. “швидких віз”

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Минулого року в трьох консульських пунктах України, що діють у “Борисполі”, “Жулянах” та в Одесі, було оформлено 20 тисяч віз для іноземців. Про це під час прес-конференції в Києві повідомив заступник директора департаменту консульської служби України Дмитро Васильєв, передає УНН.