В прошлом году в Киеве были побиты 36 температурных рекордов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. За 2019 год температурные рекорды были побиты 36 раз. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию имени Бориса Срезневского.
"В течение года температурные рекорды были побиты 36 раз, причем больше всего в июне - 11", - говорится в сообщении.
Указано, что холодное всего было 9 января (-14,4°С), а жарче всего - 13 августа, когда температура в тени достигала ровно +35,0°С.
"Благодаря аномально теплому декабрю, метеорологическая зима в столицу еще не пришла", - добавили в обсерватории.
Напомним, в этом году в Украине стал самым теплым за всю историю наблюдений.