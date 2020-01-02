Минулого року у Києві було побито 36 температурних рекордів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. За 2019 рік температурні рекорди були побиті 36 разів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію імені Бориса Срезневського.
"Протягом року температурні рекорди було побито 36 разів, причому найбільше у червні – 11", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що найхолодніше було 9 січня (-14,4°С), а найспекотніше – 13 серпня, коли температура у затінку досягала рівно +35,0°С.
"Завдяки аномально теплому грудню, метеорологічна зима до столиці ще не завітала", - додали у обсерваторії.
Нагадаємо, цей рік в Україні став найтеплішим за всю історію спостережень.