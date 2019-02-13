В прошлом году Украина сократила импорт газа почти на 3,5 млрд кубометров
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В течение прошлого года Украина сократила импорт природного газа на 24,8%, или на 3,5 млрд кубометров. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"Импорт газа, который мы закупаем, постоянно сокращается (на 24,8%, с 14,1 до 10,6 млрд кубометров по сравнению с 2017 годом - ред.)", - отметил премьер.
По его словам, одновременно добыча собственного постоянно растет: добыча собственного газа в прошлом году составил 21 млрд кубометров газа, что на 2,5% больше, чем 2017 года. Кроме того, по его данным, на 30% сократилось зависимость от поставок ядерного топлива из РФ.
Напомним, Президент Петр Порошенко заявил, что в течение пяти лет Украина должна стать энергонезависимой от импорта энергоносителей.