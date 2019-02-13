Минулого року Україна скоротила імпорт газу майже на 3,5 млрд кубометрів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Протягом минулого року Україна скоротила імпорт природного газу на 24,8%, або на 3,5 млрд кубометрів. Про це заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"Імпорт газу, який ми закуповуємо, постійно скорочується (на 24,8%, з 14,1 до 10,6 млрд кубометрів у порівнянні з 2017 роком – ред.)", - зазначив прем’єр.
За його словами, водночас видобуток власного постійно зростає: видобуток власного газу минулого року склав 21 млрд кубометрів газу, що на 2,5% більше ніж 2017 року. Крім того, за його даними, на 30% скоротилась залежність від постачання ядерного палива з РФ.
Нагадаємо, Президент Петро Порошенко заявив, що протягом п’яти років Україна має стати енергонезалежною від імпорту енергоносіїв.