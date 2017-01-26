В прошлом году сотрудники групп реагирования в Киеве совершили 154 тыс. выездов

"В целом за прошлый год сотрудниками групп реагирования было совершено более 154 тыс. выездов на сообщение, при этом предупреждено 834 уголовных правонарушений. Были задержаны 970 человек, которые подозревались в совершении этих преступлений", - сказал он.

Также он добавил, что в Киеве днем ​​постоянно несут службу 39 групп реагированию, а ночью - 37.

Кроме этого, с целью профилактики уличной преступности в столице в прошлом году было дополнительно установлено 132 тревожные кнопки вызова полиции в общественных местах. Всего в 2016 был осуществлен 571 выезд на сообщение, совершенные с использованием тревожных кнопок, при этом были предупреждены 33 уголовных преступления.

Как сообщал УНН, пограничники в Одесской области задержали иностранцев, которых разыскивает Интерпол.