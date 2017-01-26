Минулого року співробітники груп реагувань у Києві здійснили 154 тис. виїздів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Співробітники груп реагувань здійснили 154 тисячі виїздів за минулий рік, запобігши при цьому 834 кримінальних правопорушень. Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника управління поліції охорони у місті Києві Віктор Веклич, передає кореспондент УНН.
“У цілому за минулий рік співробітниками груп реагувань було здійснено понад 154 тис. виїздів на повідомлення, при цьому попереджено 834 кримінальних правопорушень. Було затримано 970 осіб, які підозрювались у скоєнні цих злочинів”, — сказав він.
Також він додав, що у Києві вдень постійно несуть службу 39 груп реагувань, а вночі — 37.
Крім цього, з метою профілактики вуличної злочинності у столиці минулого року було додатково встановлено 132 тривожні кнопки виклику поліції в громадських місцях. Загалом у 2016 було здійснено 571 виїзд на повідомлення, здійснені з використанням тривожних кнопок, при цьому було попереджено 33 кримінальних правопорушень.
Як повідомляв УНН, прикордонники на Одещині затримали іноземців, яких розшукує Інтерпол.