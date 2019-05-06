В прошлом году полиция составила более 100 тыс. протоколов за пьяное вождение
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В течение прошлого года правоохранители составили более 100 тыс. протоколов на водителей за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил руководитель проекта PITBULL Антон Сушко во время пресс-конференции по случаю открытия 5-ой Глобальной недели безопасности дорожного движения в Киеве, передает корреспондент УНН.
"За 2018 год было зафиксировано более 100 тыс. протоколов за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения", - отметил Сушко.
При этом он уточнил, что только за последние три месяца текущего года члены организации PITBULL Киев способствовали оформлению более 200 протоколов только в столице.
По его словам, впрочем ситуация с фиксацией нетрезвых водителей на дорогах страны оставляет желать лучшего, поскольку, согласно законодательству, правоохранители не имеют права останавливать транспортные средства без надлежащих оснований - только по обращениям или за нарушение правил дорожного движения.
Напомним, в течение только 7 января 2019 года патрульная полиция в Украине составила 142 админматериала за управление в состоянии опьянения.