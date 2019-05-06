В прошлом году полиция составила более 100 тыс. протоколов за пьяное вождение

"За 2018 год было зафиксировано более 100 тыс. протоколов за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения", - отметил Сушко.

При этом он уточнил, что только за последние три месяца текущего года члены организации PITBULL Киев способствовали оформлению более 200 протоколов только в столице.

По его словам, впрочем ситуация с фиксацией нетрезвых водителей на дорогах страны оставляет желать лучшего, поскольку, согласно законодательству, правоохранители не имеют права останавливать транспортные средства без надлежащих оснований - только по обращениям или за нарушение правил дорожного движения.

Напомним, в течение только 7 января 2019 года патрульная полиция в Украине составила 142 админматериала за управление в состоянии опьянения.



