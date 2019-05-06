Минулого року поліція склала понад 100 тис. протоколів за п’яне водіння
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Протягом минулого року правоохоронці склали понад 100 тис. протоколів на водіїв через керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Про це повідомив керівник проекту PITBULL Антон Сушко під час прес-конференції з нагоди відкриття 5-го Глобального тижня безпеки дорожнього руху у Києві, передає кореспондент УНН.
“За 2018 рік було зафіксовано понад 100 тис. протоколів за керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння”, — зазначив Сушко.
При цьому він уточнив, що тільки за останні три місяці поточного року члени організації PITBULL Київ сприяли оформленню понад 200 протоколів тільки в столиці.
За його словами, втім ситуація із фіксацією нетверезих водіїв на дорогах країни залишає бажати кращого, оскільки, згідно із законодавством, правоохоронці не мають права зупиняти транспортні засоби без належних підстав — лише за зверненнями або за порушення правил дорожнього руху.
Нагадаємо, упродовж лише 7 січня 2019 року патрульна поліція в Україні склала 142 адмінматеріали за керування у стані сп’яніння.