В прошлом году киевское метро перевезло почти 485 млн пассажиров
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. За прошлый год столичная подземка перевезла почти 485 млн пассажиров. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Киевского метрополитена.
По данным ведомства, наиболее востребована в 2016 году уже традиционно станция "Лесная". За год ею воспользовались более 21 млн киевлян и гостей столицы. Наименьшим спросом на Святошинско-Броварской линии пользуется станция "Днепр". Она приняла миллион пассажиров. В целом эта линия из 18 станций перевезла 201 млн человек.
Второй по загруженности остается Куреневско-Красноармейская линия. Так, в прошлом году ею воспользовались 169 млн пассажиров. Максимальный пассажиропоток здесь наблюдался на станции "Минская" (более 16 млнв в год), минимальный - "Почтовая площадь" (почти 4 млн).
В то же время, Сырецко-Печерской линией воспользовалось почти 115 млн киевлян и гостей столицы. Больше всего перевезла станция "Лукьяновская" (более 14 млн), меньше всего - "Красный хутор" (1,6 млн).
Всего за год метрополитеном воспользовались 484,6 млн пассажиров, что на 1,1 млн меньше по сравнению с 2015 годом. При этом, среднесуточный пассажиропоток составил 1,3 млн пассажиров.