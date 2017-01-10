Минулого року київське метро перевезло майже 485 млн пасажирів

За даними відомства, найбільш затребувана у 2016 році вже традиційно станція “Лісова”. За рік нею скористалося більше 21 млн. киян та гостей столиці. Найменшим попитом на Святошинсько-Броварській лінії користується станція “Дніпро”. Вона прийняла мільйон пасажирів. Загалом ця лінія з 18-ти станцій перевезла 201 млн. людей.

Другою за завантаженістю залишається Куренівсько-Червоноармійська лінія. Так, у минулому році нею скористалося 169 млн. пасажирів. Максимальний пасажиропотік тут спостерігався на станції “Мінська” (понад 16 млн. за рік), мінімальний — “Поштова площа” (майже 4 млн.).

Водночас, Сирецько-Печерською лінією скористалося майже 115 млн. киян та гостей столиці. Найбільше перевезла станція “Лук’янівська” (понад 14 млн.), найменше — “Червоний хутір” (1,6 млн.).

Всього за рік метрополітеном скористалося 484,6 млн пасажирів, що на 1,1 млн менше в порівнянні з 2015 роком. При цьому, середньодобовий пасажиропотік становив 1,3 млн пасажирів.