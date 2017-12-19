Минувшие сутки в АТО прошли без потерь среди украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции ни один украинский военнослужащий не погиб и не получил ранения. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает УНН.
"За прошедшие сутки, к счастью, потерь в рядах Вооруженных сил Украины нет", - сообщил А.Мотузяник.
Всего за минувшие сутки на Донбассе было зафиксировано 16 обстрелов позиций ВСУ. В частности, на луганском направлении произошло 10 обстрелов, на донецком - 6 обстрелов.
Украинский военным 6 раз приходилось открывать огонь в ответ.
Как сообщал УНН, боевики обстреляли жилые кварталы в Новолуганском.