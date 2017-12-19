Минула доба в АТО пройшла без втрат серед українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції жоден український військовослужбовець не загинув та не отримав поранення. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає УНН.
"Протягом минулої доби, на щастя, втрат у лавах Збройних сил України немає", - повідомив О.Мотузяник.
Усього за минулу добу на Донбасі було зафіксовано 16 обстрілів позицій ЗСУ. Зокрема, на луганському напрямку відбулося 10 обстрілів, на донецькому – 6 обстрілів.
Українським військовим 6 разів доводилось відкривати вогонь у відповідь.
Як повідомляв УНН, бойовики обстріляли житлові квартали в Новолуганському.