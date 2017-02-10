Прошедшие сутки прошли без потерь среди украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины не понесли потерь среди украинских бойцов в зоне проведения АТО. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб и не был ранен", - сказал он.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО боевики 61 раз обстреляли позиции украинской военных.