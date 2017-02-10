Минула доба пройшла без втрат серед українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Минулої доби Збройні сили України не зазнали втрат серед українських бійців в зоні проведення АТО. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув і не був поранений”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, минулої доби у зоні проведенння АТО бойовики 61 раз обстріляли позиції Українських військових.