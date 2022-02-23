Минцифры объяснила сбои работы правительственных сайтов массовой DDoS-атакой: задело и банки
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Причиной того, что снова "легли" несколько правительственных сайтов, является очередная массовая DDoS-атака, под ударом оказались и ряд банков, а "Дія" успешно преодолевает атаку. Об этом сообщил в среду вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет УНН.
Цитата:
"Примерно с 16:00 началась очередная массовая DDoS-атака на наше государство. Имеем соответствующие данные из ряда банков, также наблюдаются проблемы с доступом к веб-сайтам ВР (уже работает), КМУ и МИД", - написал Федоров в Telegram.
По его словам, это связано с переключением трафика на другого провайдера для минимизации ущерба от атаки.
"Портал и мобильное приложение "Дія" успешно преодолевают текущую атаку и продолжают работать стабильно", - добавил чиновник.
Контекст
С начала года на Украину уже было совершено несколько хакерских атак. Так, в ночь с 13 на 14 января было совершено хакерскую атаку на ряд правительственных сайтов. Не работали сайты Министерства иностранных дел и Минэнерго, ГСЧС и МОН. СМИ писали о том, что сайт КМУ также заблокирован, однако по состоянию на 8:30 работал доступ к правительственной странице. Сайт "Дія" также "лежал".
Злоумышленники на главных страницах этих сайтов разместили сообщения провокационного характера. При этом в сети ширилось якобы заявление самих хакеров, в котором утверждается, что “все ваши личные данные были загружены в общую сеть”.
Работа большей части атакованных государственных ресурсов была оперативно восстановлена. Контент сайтов при этом остался без изменений, и утечки персональных данных не произошло, указывали в СБУ и Минцифре.
С 15 февраля снова началась волна кибератак. Также задело "Дія". Служба безопасности Украины заметила след иностранных спецслужб во время DDOS-атак, которые продолжались на Украине с 15 февраля.
И вот - 23 февраля очередные сбои в работе правительственных сайтов.