Нова хвиля кібератак: низка урядових сайтів знову перестали працювати
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Низка урядових сайтів України перестали відкриватися — зокрема немає доступу до сайтів Кабінету міністрів, Міністерства закордонних справ та офіційного порталу Ради, передає УНН.
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Зокрема, щонайменше пів години низка політичних відомств таких, як Офіційний портал Верховної Ради України, Кабінет Міністрів, Міністерство закордонних справ перестали працювати.
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Починаючи з другої половини дня 15 лютого 2022 року спостерігалася потужна DDOS-атака на низку інформаційних ресурсів України — Міноборони та ПриватБанку з Ощадбанком зокрема. Портал “Дія” також потрапив під кібератаку.
22 лютого Держспецзв'язку з посиланням на дані команди CERT-UA попередили про можливі кібератаки на вебресурси, що розміщуються в зоні .ua.
У повідомлення йшлося про оренду серверів для підготовки нових атак на вебсайти державного сектору, банківського сектору, сектору оборони.
Держспецзв’язку закликало у разі будь-яких кіберінцидентів, кібератак або підозрілих дій щодо інформаційно-комунікаційних систем інформувати урядову команду реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA.