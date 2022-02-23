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Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт
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09:04 • 27181 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

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07:52 • 57531 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

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Нова хвиля кібератак: низка урядових сайтів знову перестали працювати

Нова хвиля кібератак: низка урядових сайтів знову перестали працювати

Київ • УНН

 • 145994 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Низка урядових сайтів України перестали відкриватися — зокрема немає доступу до сайтів Кабінету міністрів, Міністерства закордонних справ та офіційного порталу Ради, передає УНН.

Деталі

Зокрема, щонайменше пів години низка політичних відомств таких, як Офіційний портал Верховної Ради України, Кабінет Міністрів, Міністерство закордонних справ перестали працювати.

Додамо

Починаючи з другої половини дня 15 лютого 2022 року спостерігалася потужна DDOS-атака на низку інформаційних ресурсів України — Міноборони та ПриватБанку з Ощадбанком зокрема. Портал “Дія” також потрапив під кібератаку.

22 лютого Держспецзв'язку з посиланням на дані команди CERT-UA попередили про можливі кібератаки на вебресурси, що розміщуються в зоні .ua.

У повідомлення йшлося про оренду серверів для підготовки нових атак на вебсайти державного сектору, банківського сектору, сектору оборони.

Держспецзв’язку закликало у разі будь-яких кіберінцидентів, кібератак або підозрілих дій щодо інформаційно-комунікаційних систем інформувати урядову команду реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA.

Українські Національні Новини

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