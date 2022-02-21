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У Держспецзв'язку попереджають українців про можливі кібератаки 22 лютого

У Держспецзв'язку попереджають українців про можливі кібератаки 22 лютого

Київ • УНН

 • 158925 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. У вівторок, 22 лютого, можливі кібератаки на вебресурси, що розміщуються в зоні .ua. Про це інформує Держспецзв'язку з посиланням на дані команди CERT-UA, пише УНН.

Цитата:

“Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA на своєму сайті опублікувала попередження про можливі кібератаки на вебресурси, що розміщуються в зоні .ua. Їх зловмисники планують здійснити 22 лютого”, — сказано в повідомленні.

Деталі

Так, за даними CERT-UA, на сайті Raidforums за посиланням https://raidforums [.]com/Thread-Message-to-Ukraine було виявлено повідомлення, що містить погрозу проведення кібератак 22 лютого.

У повідомлення йшлося про оренду серверів для підготовки нових атак на вебсайти державного сектору, банківського сектору, сектору оборони.

Держспецзв’язку закликало у разі будь-яких кіберінцидентів, кібератак або підозрілих дій щодо інформаційно-комунікаційних систем інформувати урядову команду реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA.

Що було раніше

Починаючи з другої половини дня 15 лютого 2022 року спостерігалася потужна DDOS-атака на низку інформаційних ресурсів України — Міноборони та ПриватБанку з Ощадбанком зокрема. Портал “Дія” також потрапив під кібератаку.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом кібератак на українські інтернет-портали.

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