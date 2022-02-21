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В Госспецсвязи предупреждают украинцев о возможных кибератаках 22 февраля

В Госспецсвязи предупреждают украинцев о возможных кибератаках 22 февраля

Киев • УНН

 • 158921 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Во вторник, 22 февраля, возможны кибератаки на веб-ресурсы, которые размещаются в зоне .ua. Об этом информирует Госспецсвязи со ссылкой на данные команды CERT-UA, пишет УНН.

Цитата:

“Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA на своем сайте опубликовала предупреждение о возможных кибератаках на веб-ресурсы, которые размещаются в зоне .ua. Их злоумышленники планируют совершить 22 февраля”, — сказано в сообщении.

Детали

Так, по данным CERT-UA, на сайте Raidforums по ссылке https://raidforums [.]com/Thread-Message-to-Ukraine было обнаружено сообщение, содержащее угрозу проведения кибератак 22 февраля.

В сообщение говорилось об аренде серверов для подготовки новых атак на веб-сайты государственного сектора, банковского сектора, сектора обороны.

Госспецсвязи призвало в случае каких-либо киберинцидентов, кибератак или подозрительных действий относительно информационно-коммуникационных систем информировать правительственную команду реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA.

Что было ранее

Начиная со второй половины дня 15 февраля 2022 года наблюдалась мощная DDOS-атака на ряд информационных ресурсов Украины — Минобороны и Приватбанка с Ощадбанком, в частности. Портал “Дія” также попал под кибератаку.

Полиция открыла уголовное производство по факту кибератак на украинские интернет-порталы.

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