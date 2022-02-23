Мінцифри пояснила збої роботи урядових сайтів масовою DDoS-атакою: зачепило й банки
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Причиною того, що знову "лягли" декілька урядових сайтів є чергова масова DDoS-атака, під ударом опинилися й низка банків, а "Дія" успішно долає атаку. Про це повідомив у середу віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише УНН.
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"Приблизно з 16.00 розпочалася чергова масова DDoS-атака на нашу державу. Маємо відповідні дані з низки банків, також спостерігаються проблеми із доступом до вебсайтів ВР (вже працює), КМУ та МЗС", - написав Федоров у Telegram.
З його слів, це пов’язано із перемикання трафіку на іншого провайдера для мінімізації шкоди від атаки.
"Портал та мобільний застосунок Дія успішно долають поточну атаку та продовжують працювати стабільно", - додав урядовець.
Контекст
З початку року на Україну вже було здійснено кілька хакерських атак. Так, у ніч з 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів. Не працювали сайти Міністерства закордонних справ та Міненерго, ДСНС та МОН. ЗМІ писали про те, що сайт КМУ також заблоковано, однак станом на 8:30 працював доступ до урядової сторінки. Сайт "Дії" також "лежав".
Зловмисники на головних сторінках цих сайтів розмістили повідомлення провокаційного характеру. При цьому в мережі шириться начебто заява самих хакерів, у якій стверджується, що “усі ваші особисті дані були завантажені у загальну мережу”.
Роботу більшої частини атакованих державних ресурсів було оперативно відновлено. Контент сайтів при цьому залишився без змін, і витоку персональних даних не відбулося, вказували у СБУ та Мінцифрі.
З 15 лютого знову почалася хвиля кібератак. Також зачепило "Дію". Служба безпеки України помітила слід іноземних спецслужб під час DDOS-атак, які продовжувалися на Україну з 15 лютого.
І от - 23 лютого чергові збої у роботі урядових сайтів.