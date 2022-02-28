Минцифра: новое "обращение" Anonymous оказалось фейком

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“Новое „обращение “ Анонимуса оказалось фейком. Но паники среди оккупантов точно наведет”, — об этом говорится в сообщении.

Напомним

Хакеры легиона Anonymous обратились к россиянам с предупреждением, о том, что все их банковские счета будут опустошены 3 марта 2022 года, а средства будут переведены на счет ВСУ.