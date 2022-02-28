Найбільша кібератака за всю історію світу: Anonymous обіцяють спустошити всі банківські рахунки росіян

Цитата

"Ми довго слідкуємо за ситуацією в Україні, як російські солдати убивають мирних жителів. Ми будемо діяти рішуче та безпощадно по відношенню до Росії. Ви не хочете змінювати владу, ви не виходите на мітинги і не захищаєте свої права. Це означає, що ви заодно з кривавою владою Путіна. Тому, ми підготували спеціальну операцію для вас. Ваш уряд готується використати ваші гроші для знищення великої країни. Ми цього не допустимо! Громадяни Росії, 3 березня 2022 року, з ваших банківських рахунків буде списано всі ваші кошти і перераховано на користь Збройних сил України. Також реалізується масштабна кібератака на інфраструктуру Російської Федерації... Очікуйте на найбільшу кібератаку за всю історію світу. У вас є три дні, щоб встигнути вивести кошти з рахунків ваших банків. Інакше ви залишитесь без грошей. Ми не бандити, як президент Путін... Ми хочемо відновити справедливість в світі...", - йдеться в повідомленні Anonymous.

Додамо

У відповідь на вторгнення російських військ на територію України одне з найвідоміших у світі хакерських угруповань – Anonymous – повідомило, що воно "офіційно оголосило кібервійну уряду Росії".