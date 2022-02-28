Крупнейшая кибератака за всю историю мира: Anonymous обещают опустошить все банковские счета россиян

Цитата

"Мы долго следим за ситуацией в Украине, как российские солдаты убивают мирных жителей. Мы будем действовать решительно и беспощадно по отношению к России. Вы не хотите менять власть, вы не выходите на митинги и не защищаете свои права. Это значит, что вы заодно с кровавой властью Путина. Поэтому, мы подготовили специальную операцию для вас. Ваше правительство готовится использовать ваши деньги для уничтожения великой страны. Мы этого не допустим! Граждане России, 3 марта 2022 года, с ваших банковских счетов будут списаны все ваши средства и перечислены в пользу Вооруженных сил Украины. Также реализуется масштабная кибератака на инфраструктуру Российской Федерации... Ждите крупнейшую кибератаку за всю историю мира. У вас есть три дня, чтобы успеть вывести средства со счетов ваших банков. Иначе вы останетесь без денег. Мы не бандиты, как президент Путин... Мы хотим восстановить справедливость в мире...",- говорится в сообщении Anonymous.

Добавим

В ответ на вторжение российских войск на территорию Украины одна из самых известных в мире хакерских группировок - Anonymous - сообщила, что она "официально объявила кибервойну правительству России".