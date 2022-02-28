Мінцифра: нове «звернення» Anonymous виявилося фейком
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. В Міністерстві цифрової трансформації України на своїй сторінці в Telegram повідомили, що нове звернення Anonymous виявилося фейком. Про це повідомляє УНН.
"Нове “звернення” Анонімуса виявилося фейком. Але паніки серед окупантів точно наведе", - про це йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Хакери легіону Anonymous звернулися до росіян із попередженням, про те, що всі їхні банківські рахунки будуть спустошені 3 березня 2022 року, а кошти будуть переведені на рахунок ЗСУ.