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Минсоцполитики нашло решение проблемы с бэби-боксами в Донецкой области

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 сентября. УНН. Министерство социальной политики планирует запустить пилотный проект по монетизации "пакета малыша" для жителей Донецкой области. Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Украины Олег Коваль. Передает УНН со ссылкой на пресс служба Минсоцполитики.

"В ближайшее время мы вводим эксперимент - для родителей региона, в качестве пилотного проекта, будет введена монетизация "пакета малыша", - заявил Олег Коваль.

По словам заместителя министра, такое решение является временным, но оно значительно улучшит ситуацию - так как за более, чем год функционирования программы "бэби-боксов" для новорожденных, ни одна роженица Донецкой области так и не получила пакет малыша.

"Это единственная область в Украине, где не выдают бэби-боксы!", - подчеркнул Олег Коваль.

При этом Олег Коваль заверил, что сейчас команда Министерства социальной политики детально изучает процесс формирования и распространения "бэби-боксов" и в ближайшее время предложит выход из ситуации.

Напомним, с начала текущего года государственную помощь по программе "пакет малыша" получили почти 104 тыс. семей.

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