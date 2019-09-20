Мінсоцполітики знайшло вирішення проблеми із бебі-боксами на Донеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Міністерство соціальної політики планує запустити пілотний проект щодо монетизації “пакунку малюка” для жителів Донецької області. Про це повідомив заступник Міністра соціальної політики України Олег Коваль. Передає УНН з посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики.
“Найближчим часом ми запроваджуємо експеримент – для батьків регіону, у якості пілотного проєкту, буде запроваджена монетизація “пакунку малюка”, - заявив Олег Коваль.
За словами заступника міністра, таке рішення є тимчасовим, але воно значно покращить ситуацію – оскільки за понад рік функціонування програми “бебі-боксів” для новонароджених, жодна породілля Донецької області так і не отримала пакунку малюка.
“Це єдина область в Україні, де не видають бебі-бокси!”, - наголосив Олег Коваль.
При цьому Олег Коваль запевнив, що зараз команда Міністерства соціальної політики детально вивчає процес формування та розповсюдження “бебі-боксів” і найближчим часом запропонує вихід із ситуації.
Нагадаємо, з початку поточного року державну допомогу за програмою "пакунок малюка" отримали майже 104 тис. родин.