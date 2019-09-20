Минсоцполитики обеспечит средствами на жилье более 1700 детей-сирот

“Уже сейчас мы профинансировали часть средств и 510 млн грн ждут своего распределения. Рассчитываю на быстрые и эффективные действия органов местного самоуправления, которые должны распределить деньги и довести процесс до логического завершения как можно скорее”, — написала Соколовская.

Вышеупомянутые 510 млн пойдут:

• На компенсацию для приобретения жилья 1273 детям (461 773,5 тыс. грн);

• Приобретение 7 социальных квартир (3019,1 тыс. грн);

• Приобретение 10 квартир в собственность (3 434,3 тыс. грн);

• Приобретение 15 помещений для детских домов семейного типа (в одном доме проживает до 10 детей) (42 329,3 тыс. грн).

“Таким образом, этих средств хватит для обеспечения жильем 1400 детей. Еще минимум 300 детей будут обеспечены жильем после распределения из государственного бюджета на местный уровень 200 млн грн, предусмотренных на этот год”, — отметила Соколовская.

Напомним, за последние два года в Киеве за средства городского бюджета было приобретено 110 квартир для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.