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Мінсоцполітики забезпечить коштами на житло понад 1700 дітей-сиріт

Мінсоцполітики забезпечить коштами на житло понад 1700 дітей-сиріт

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Цього року Міністерство соціальної політики планує забезпечити житлом понад 1700 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа. Про це заявила Міністр соціальної політики України Юлія Соколовська на своїй офіційній сторінці у мережі Facebook, передає УНН.

“Уже зараз ми профінансували частину коштів і 510 млн грн чекають свого розподілу. Розраховую на швидкі та ефективні дії органів місцевого самоврядування, які повинні розподілити гроші і довести процес до логічного завершення якомога швидше”, — написала Соколовська.

Вищезазначені 510 млн підуть:

• На компенсацію для придбання житла 1273 дітям (461 773,5 тис. грн);

• Придбання 7 соціальних квартир (3019,1 тис. грн);

• Придбання 10 квартир у власність (3 434,3 тис. грн);

• Придбання 15 приміщень для дитячих будинків сімейного типу (в одному будинку проживає до 10 дітей) (42 329,3 тис. грн).

“Таким чином, цих коштів вистачить для забезпечення житлом 1400 дітей. Ще мінімум 300 дітей будуть забезпечені житлом після розподілу з державного бюджету на місцевий рівень 200 млн грн, передбачених на цей рік”, — зазначила Соколовська.

Нагадаємо, за останні два роки у Києві за кошти міського бюджету було придбано 110 квартир для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

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