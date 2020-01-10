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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 111088 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 113760 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 112248 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 124977 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 104343 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107509 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107717 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131800 просмотра

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Минсоцполитики исключило 79 организаций из списка получателей гуманитарной помощи

Минсоцполитики исключило 79 организаций из списка получателей гуманитарной помощи

Киев  •  УНН

 • 22625 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. В рамках борьбы со "схемами на гуманитарке", министерство социальной политики Украины исключило 79 организаций из списка получателей гумпомощи. Об этом министерство сообщило на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Минсоцполитики продолжает борьбу со "схемами на гуманитарке" и исключило 79 организаций из списка получателей гумпомощи", - говорится в сообщении.

Так, заместитель министра социальной политики Олег Коваль подписал приказ, которым Минсоцполитики исключило из Единого реестра получателей гуманитарной помощи 79 организаций.

"Гуманитарная помощь - это грузы, которые украинцы должны получать бесплатно. Всего в Украине в Едином государственном реестре до сегодняшнего дня было 1416 организаций-получателей гуманитарной помощи. Мы будем тщательно следить за их деятельностью в правовом поле во время предоставления грузам статуса "гуманитарной помощи". Так как время "схем на гуманитарке" прошело", - отметили в министерстве.

Как ранее сообщалось в УНН, Минсоцполитики начинает борьбу со "схемами на гуманитарке".

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