Минсоцполитики исключило 79 организаций из списка получателей гуманитарной помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. В рамках борьбы со "схемами на гуманитарке", министерство социальной политики Украины исключило 79 организаций из списка получателей гумпомощи. Об этом министерство сообщило на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Минсоцполитики продолжает борьбу со "схемами на гуманитарке" и исключило 79 организаций из списка получателей гумпомощи", - говорится в сообщении.
Так, заместитель министра социальной политики Олег Коваль подписал приказ, которым Минсоцполитики исключило из Единого реестра получателей гуманитарной помощи 79 организаций.
"Гуманитарная помощь - это грузы, которые украинцы должны получать бесплатно. Всего в Украине в Едином государственном реестре до сегодняшнего дня было 1416 организаций-получателей гуманитарной помощи. Мы будем тщательно следить за их деятельностью в правовом поле во время предоставления грузам статуса "гуманитарной помощи". Так как время "схем на гуманитарке" прошело", - отметили в министерстве.
Как ранее сообщалось в УНН, Минсоцполитики начинает борьбу со "схемами на гуманитарке".