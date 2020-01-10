Мінсоцполітики виключило 79 організацій зі списку отримувачів гуманітарної допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. У рамках боротьби зі "схемами на гуманітарці", міністерство соціальної політики України виключило 79 організацій зі списку отримувачів гумдопомоги. Про це міністерство повідомило на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Мінсоцполітики продовжує боротьбу зі "схемами на гуманітарці" і виключило 79 організацій зі списку отримувачів гумдопомоги", - йдеться у повідомленні.
Так, заступник міністра соціальної політики Олег Коваль, підписав наказ, яким Мінсоцполітики виключило з Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги 79 організацій.
"Гуманітарна допомога – це вантажі, які українці повинні отримувати безкоштовно. Загалом в Україні в Єдиному державному реєстрі до сьогоднішнього дня було 1416 організацій-отримувачів гуманітарної допомоги. Ми будемо ретельно слідкувати за їхньою діяльністю у правовому полі під час надання вантажам статусу "гуманітарної допомоги". Тому що час "схем на гуманітарці" пройшов", - зазначили у міністерстві.
Як раніше повідомлялося в УНН, Мінсоцполітики починає боротьбу зі "схемами на гуманітарці".